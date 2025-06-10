ВС Судана обвинили силы Хафтара в атаках на пограничные посты на границе с Ливией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана заявили, что силы Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, нанесли удары по пограничным суданским постам на границе с Ливией и Египтом. Об этом сообщают западные СМИ.

"Мы будем защищать нашу страну и наш суверенитет, и мы возьмем верх, невзирая на размах заговора и агрессии, которые поддерживают ОАЭ и подчиненные им вооруженные группы в регионе", - заявили военные.

По информации ВС Судана, атака произошла в районе, где сходятся границы Судана, Ливии и Египта, к северу от города Эль-Фашир - административного центра провинции Северный Дарфур. Этот город находится в осаде Сил быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу суданские военные.

Ранее, по данным западных СМИ, во время боев в Ливии силы Хафтара на востоке страны поддерживали Египет, Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи выступали Турция, Катар и Италия.

Суданские военные ранее обвиняли и ОАЭ и Хафтара в поставках вооружений СБР. ОАЭ такие обвинения отрицали.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР продолжается с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу - Хартум; СБР - юг страны и почти весь регион Дарфур.