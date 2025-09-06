Поиск

Температура в ближайшие дни по всей России будет около и выше нормы

В ряде регионов Сибири ожидаются заморозки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В период до 15 сентября в России не будет регионов, где прогнозируется температура ниже нормы; особенно теплая погода будет на севере европейской части страны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если посмотреть прогноз с 5 по 15 сентября, то на всей территории страны нет регионов, где температура была бы ниже нормы. Особенно теплая погода на севере европейской части России, севере Урала и севере Сибири", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в перечисленных регионах прогнозируется установление температуры на 5-7 градусов выше нормы в течение длительного периода, что в теплое время года, к которому относится сентябрь, является "опасным явлением".

По его прогнозам, в Архангельской области до 10 сентября максимальные температуры днем будут плюс 22 - плюс 24 градуса, в Ненецком автономном округе - плюс 17 - плюс 20 градусов, в Мурманской области- выше плюс 20, в Псковской области плюс 24 - плюс 26, в Ленинградской области - плюс 23 - плюс 24 градуса, аналогичная температура в Карелии.

На севере Урала, а именно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах в выходные дни и в понедельник температура ожидается выше нормы на 6-7 градусов и составит до плюс 15 - плюс 19 градусов и плюс 21 - плюс 22 градусов. "Очень высокая температура прогнозируется в эти три дня (субботу, воскресенье и понедельник) на севере Красноярского края - на Таймыре температура будет в диапазоне плюс 18 - плюс 20 градусов. Это очень-очень такие высокие температуры", - уточнил Вильфанд.

При этом он сообщил, что также есть регионы, где прогнозируются заморозки. Так, они ожидаются в Хакасии и Туве, где будет до минус 2, в Иркутской области ночью и утром до минус 3 градусов, на юго-западе Сибири - в Кемеровской области в выходные до минус 1 градуса, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях также до минус 1, прогнозирует Вильфанд.

