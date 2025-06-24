Премьер Казахстана подтвердил планы первого пуска "Союза-5" с комплекса "Байтерек" в 2025 г

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Создание объектов наземной инфраструктуры стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре и ракеты-носителя "Союз-5" идет в плановом режиме, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Все работы по созданию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Байтерек" и ракеты-носителя "Союз-5" идут в плановом порядке", - говорится в опубликованном на сайте сената ответе Бектенова на депутатский запрос.

Премьер подтвердил, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" с "Байтерека" запланирован на декабрь этого года.

"Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года", - сказал он.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев сообщал о первом тестовом запуске "Союз-5" с комплекса "Байтерек" в декабре этого года. Ракета-носитель прибудет в Казахстан в конце октября.

Проект по созданию на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракет-носителей "Союз-5" является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. Согласно проекту, российская сторона создает новейшую ракету-носитель "Союз-5", а казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию комплекса "Байтерек".

Сроки начала строительства комплекса "Байтерек" неоднократно сдвигались в связи с подготовкой технической документации по проекту. Ракета "Союз-5" должна была впервые стартовать с "Байтерека" до конца 2023 года. Однако позже стороны договорились о переносе начала летных испытаний на 2025 год. Не менее трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" с "Байтерека" планировалось выполнить до 2027 года.