Поиск

Лавров во вторник встретится с президентом Республики Сербской

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, сообщили в МИД России.

"Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства.

На Смоленской площади отметили, что в "последние годы наблюдается серьезное осложнение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине, спровоцированное растущим неоколониальным вмешательством Запада во внутренние дела Республики Сербской".

"Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного Президента Республики Сербской М. Додика", - указали в министерстве, добавив, что в Москве убеждены в "необходимости возвращения ситуации в правовое демократическое поле".

"Для этого необходимы скорейшее закрытие Аппарата высокого представителя, превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - пояснили в ведомстве.

Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Московский арбитраж запретил Wintershall судиться c Россией за рубежом

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минобороны РФ сообщило о ликвидации ночью семи беспилотников ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам на западной и южной окраинах Киева

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });