Хабаровский судозавод перейдет в собственность региона до конца года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - АО "Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ), входящее сейчас в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), перейдет в собственность Хабаровского края до конца 2025 года, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Дмитрий Демешин.

"Рассчитываю, что в этом году успеем, потому что уведомления об увольнении у сотрудников - до 25 октября. Нам нужно забрать завод до этого времени, платить людям зарплату. У нас есть поручение первого зампреда правительства (Дениса Мантурова - ИФ)", - сказал губернатор.

Предполагается, что на базе верфи в регионе будет создан кластер гражданского судостроения и судоремонта. При этом он не будет конкурировать с ОСК.

"Это наша боль, но для меня это принципиальный вопрос. Мы не стремимся строить корабли, правительство региона вообще не должно этого делать - это дело судостроительных корпораций. Но после того, как я увидел, что предприятие ведут к банкротству, после того, как они направили людям уведомления о банкротстве, я понял, что нужно предприятие спасать. Ведь это инженерно-технические специалисты, это судостроители, механики, токари, уникальные специалисты! Мы потеряем все это и никогда не вернем", - подчеркнул Демешин.

Председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на брифинге в рамках ВЭФ-2025 сообщил журналистам, что Хабаровский судозавод будет передан в краевую собственность за один рубль. "Мы за рубль отдаем верфь, мы за рубль отдаем наши требования к ней. Требования сторонних, третьих лиц - это уже дело новых хозяев", - сказал глава ВТБ.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров.