Поиск

Хабаровский судозавод перейдет в собственность региона до конца года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - АО "Хабаровский судостроительный завод" (ХСЗ), входящее сейчас в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), перейдет в собственность Хабаровского края до конца 2025 года, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Дмитрий Демешин.

ЭкономикаХабаровский судозавод перейдет в краевую собственностьЧитать подробнее

"Рассчитываю, что в этом году успеем, потому что уведомления об увольнении у сотрудников - до 25 октября. Нам нужно забрать завод до этого времени, платить людям зарплату. У нас есть поручение первого зампреда правительства (Дениса Мантурова - ИФ)", - сказал губернатор.

Предполагается, что на базе верфи в регионе будет создан кластер гражданского судостроения и судоремонта. При этом он не будет конкурировать с ОСК.

"Это наша боль, но для меня это принципиальный вопрос. Мы не стремимся строить корабли, правительство региона вообще не должно этого делать - это дело судостроительных корпораций. Но после того, как я увидел, что предприятие ведут к банкротству, после того, как они направили людям уведомления о банкротстве, я понял, что нужно предприятие спасать. Ведь это инженерно-технические специалисты, это судостроители, механики, токари, уникальные специалисты! Мы потеряем все это и никогда не вернем", - подчеркнул Демешин.

Председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на брифинге в рамках ВЭФ-2025 сообщил журналистам, что Хабаровский судозавод будет передан в краевую собственность за один рубль. "Мы за рубль отдаем верфь, мы за рубль отдаем наши требования к ней. Требования сторонних, третьих лиц - это уже дело новых хозяев", - сказал глава ВТБ.

Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке, катеров.

Андрей Костин ВТБ Дмитрий Демешин ОСК Хабаровский судозавод Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда

ВККС 15 сентября рассмотрит вопрос о назначении Краснова председателем Верховного суда

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Московский арбитраж запретил Wintershall судиться c Россией за рубежом

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минобороны РФ сообщило о ликвидации ночью семи беспилотников ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });