В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников в Адлерском районе Сочи погиб мирный житель, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился", - написал глава региона в своем телеграм-канале ночью во вторник.

По предварительной информации, дроны повредили около шести частных домов. На местах работают экстренные и специальные службы, добавил Кондратьев.

Ранее в ночь на 9 сентября Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.