Въездной турпоток в РФ может вырасти на четверть летом 2025 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Россию этим летом может вырасти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольшее число путешественников ожидается из Китая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Летом 2024 года рынок организованного въездного туризма фиксировал яркий рост количества поездок иностранцев в Россию - в три раза по сравнению с "потерянным" летом 2023 года. В 2024 году потоки в значительной мере стабилизировались, база сравнения уже не столь низкая. Ожидаемый прирост по рынку в целом уже, скорее всего, окажется не столь масштабным, а продолжится в органическом ключе. Прогнозные данные по организованному туризму - 20-25%", - сказал вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин на пресс-конференции, посвященной предстоящему летнему туристическому сезону.

Он отметил, что в течение высокого летнего сезона на въездной туризм действуют несколько факторов, которые могут скорректировать прогноз и в сторону уменьшения. Первый из таких факторов - значительное укрепление рубля к доллару и евро.

"Все услуги в долларовом эквиваленте становятся ощутимо дороже, а партнеры за рубежом к этому очень чувствительны - они постоянно запрашивают и перезапрашивают лучшую цену. При этом спрос иностранцев на качественное размещение на пиковый период очень высокий, и о каких бы то ни было скидках речи не идет. Наоборот, рост цен на отели и транспортное обслуживание составил не менее 30%. Средняя стоимость тура в Россию с перелетом для иностранца сейчас превышает $2 тыс.", - пояснил Мусихин.

Также, по мнению экспертов, на въездной туризм влияет внедрение обязательной регистрации туристов из безвизовых стран на Госуслугах, нехватка прямых рейсов из наиболее перспективных в туризме стран - Саудовской Аравии, Омана, Индии, Малайзии и ряда других. До сих пор актуален вопрос оплаты товаров и услуг в России картами зарубежных банков - сейчас она невозможна.

Как отметили туроператоры, летом 2025 года больше всего туристов ожидается из Китая, их доля в общем иностранном турпотоке оценивается в 65%. Второе место заняли ОАЭ, Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива - около 18%. За ими следует Иран (около 8%), Индия (около 4%), страны Юго-Восточной Азии (около 4%), Ближнее зарубежье, Турция и Европа (около 1%).

Среди наиболее популярных направлений у организованных иностранных туристов - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Кавказ и Казань. Группы из Китая часто отдают предпочтение городам Сибири и Дальнему Востоку.

Всего, по прогнозам АТОР, за три летних месяца 2025 года в Россию может приехать до 800-850 тыс. иностранцев с деловыми и туристическими целями (и самостоятельных, и организованных туристов).