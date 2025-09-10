В России запустили процесс отмены визового режима для граждан КНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства в России начали работу по отмене визового режима для граждан Китая после введения Пекином безвизового режима для россиян, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на пленарнйо сессии туристической выставке "Отдых Leisure".

"Все ведомства уже приступили к этой работе, и я думаю, что этому решению быть. Мы со стороны Минэкономразвития вели большую (...) работу по адаптации нашего туристического продукта для китайского туриста. Много было сделано, все эти механизмы - решения по безвизу, электронные визы, групповые безвизовые повестки", - сказал он.

Как отметил Кондратьев, потенциал китайского рынка для России очень большой.

"У нас в рамках национального проекта по туризму к 2030 году стоит цель в 16 млн иностранных граждан. И с учетом всех решений, которые сейчас принимаются, работы по продвижению, мы поставили цель в 5,7 млн китайских туристов к 2030 году. Это будет где-то 35% всего въездного турпотока в РФ", - пояснил он.

МИД КНР сообщил на прошлой неделе, что Китай с 15 сентября введет для россиян на один год в пробном режиме 30-дневный безвизовый режим. Президент Владимир Путин позже заявил, что Россия зеркально ответит на эту меру.