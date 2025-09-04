Что произошло за день: четверг, 4 сентября

Охлаждение экономики РФ, изменение графика плановых ремонтов НПЗ, обещание зеркального ответа на безвизовый режим Китая для россиян, итоги встречи "коалиции желающих"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экономика РФ охлаждается быстрее ожиданий, Минэкономразвития уточняет макропрогноз, заявил глава министерства Максим Решетников в кулуарах ВЭФ. По его словам, ЦБ имеет большое пространство для смягчения ДКП и снижения ставки.

- График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что у нефтяных компаний есть резервы, стабилизации ситуации на топливном рынке также должна способствовать остановка экспорта бензинов. ФАС рассчитывает, что меры позволят полностью удовлетворить спрос на бензин на внутреннем рынке. Обсуждение темы повышения норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ.

- Минобороны России заявило о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток".

- Россия зеркально ответит на решение властей КНР о безвизовом режиме для россиян на тридцатидневный срок, заявил президент РФ Владимир Путин.

- Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве.

- "Коалиция желающих" в Париже договорилась координировать санкции в отношении РФ и обсудила это с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Также объявлено о начале политической и юридической работы по оформлению гарантий безопасности для Украины. При этом не разглашается информация о силах, которые страны готовы выделить для предоставления этих гарантий.

- Генпрокурор РФ поручил проверить Госавтоинспекцию и Ространснадзор после жалобы предпринимателя на процедуру согласования использования дорог.

- Умер Джорджо Армани. Итальянскому модельеру был 91 год.