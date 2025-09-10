Поиск

Дело о хищении миллионов, выделенных на фортификации в Курской области, направлено в суд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в суд уголовное дело гендиректора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина и его подчиненных, обвиняемых в хищении 152 млн рублей, выделенных на установку оборонных опорных пунктов в регионе.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова, им вменяют статью о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК), сообщила Генпрокуратура. Дело направлено в Ленинский районный суд Курска.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в регионе. "Реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ", считает следствие.

По версии следствия, обвиняемые похитили более 152 млн рублей.

Корпорация развития Курской области была генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. Лукин и его заместитель Грабин были арестованы в декабре 2024 года.

16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Смирнова задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области. Ему вменили мошенничество на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

По делу задержан и бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов.

Также должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области.

Генпрокуратура Владимир Лукин Алексей Смирнов Игорь Грабин Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам на Украине

На горящем складе в подмосковном Дмитрове произошло частичное обрушение

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, передававшего Украине координаты объектов

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });