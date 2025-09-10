Дело о хищении миллионов, выделенных на фортификации в Курской области, направлено в суд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в суд уголовное дело гендиректора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина и его подчиненных, обвиняемых в хищении 152 млн рублей, выделенных на установку оборонных опорных пунктов в регионе.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова, им вменяют статью о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК), сообщила Генпрокуратура. Дело направлено в Ленинский районный суд Курска.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в регионе. "Реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ", считает следствие.

По версии следствия, обвиняемые похитили более 152 млн рублей.

Корпорация развития Курской области была генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. Лукин и его заместитель Грабин были арестованы в декабре 2024 года.

16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Смирнова задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области. Ему вменили мошенничество на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

По делу задержан и бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов.

Также должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области.