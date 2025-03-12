Возбуждено дело о мошенничестве при поставках конструкций для курских линий заграждений

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Она отметила, что сумма ущерба превысила 156 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), добавила официальный представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Ленинский райсуд Курска заключил под стражу на 2 месяца Владимира Лукина - руководителя АО "Корпорация развития Курской области", которое выступало генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. Также в декабре суд на 2 месяца заключил под стражу бывшего заместителя генерального директора Корпорации Игоря Грабина.

Они стали фигурантами дел по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме того, следственные органы завели уголовное дело в связи с завышением должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство фортификационных сооружений в Курской области.

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В то же время Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с руководства Корпорации развития Курской области, а также группы предпринимателей в счет компенсации ущерба, нанесенного в ходе строительства оборонных сооружений в регионе.



