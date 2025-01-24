Директор "Торгового дома Курск" арестован за хищение при возведении оборонных сооружений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Курска арестовал на два месяца директора ООО "Торговый дом Курск" Денису Федорову, обвиняемому в хищении при возведении фортификационных сооружений в регионе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, Федоров в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области. Сумма хищения составила более 43,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Ленинский райсуд Курска заключил под стражу на 2 месяца Владимира Лукина - руководителя АО "Корпорация развития Курской области", которое выступало генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. Также в декабре суд на 2 месяца заключил под стражу бывшего заместителя генерального директора Корпорации Игоря Грабина. Они стали фигурантами дел по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Предварительно установлено, что в июле 2023 года Корпорация развития расторгла договор с подрядчиком, который ранее вел строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Курской области. Причиной стало невыполнение им условий договора. При этом генподрядчик не принял меры к возвращению средств, перечисленных в рамках исполнения государственного контракта.

С июля по август 2023 года заместитель директора Корпорации развития Игорь Грабин по указанию Лукина заключил договор со вторым подрядчиком. При этом авансирование также было произведено в полном объеме, который составил 80% от цены договора. Размер и стоимость работ, уже выполненных предыдущей подрядной организацией, при перечислении аванса учтены не были, сообщал ранее интернет-портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

"Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - говорилось в сообщении.

Кроме того, следственные органы завели уголовное дело в связи с завышением должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство фортификационных сооружений в Курской области.

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сообщении.

В результате неправомерных действия должностных лиц региональному бюджету был причинен ущерб в сумме более 800 млн рублей.