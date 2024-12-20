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В Курской области возбудили дело о мошенничестве при возведении фортификаций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Курской области возбуждено уголовное дело о завышении должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство фортификационных сооружений в Курской области, сообщает прокуратура региона.

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ущерб бюджету региона оценен в 800 млн рублей.

В этот же день стало известно, что Ленинский суд Курска арестовал на 2 месяца Владимира Лукина - руководителя АО "Корпорация развития Курской области", которое выступало генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Предварительно установлено, что в июле 2023 года Корпорация развития расторгла договор с подрядчиком, который ранее вел строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Курской области. Причиной стало невыполнение им условий договора. При этом генподрядчик не принял меры к возвращению средств, перечисленных в рамках исполнения государственного контракта.

С июля по август 2023 года заместитель директора Корпорации развития Игорь Грабин по указанию Лукина заключил договор со вторым подрядчиком. При этом авансирование также было произведено в полном объеме, который составил 80% от цены договора. Размер и стоимость работ, уже выполненных предыдущей подрядной организацией, при перечислении аванса учтены не были, выяснило следствие МВД.

"Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - говорилось в сообщении.

По данному факту было заведено дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Грабин был арестован 9 декабря.

Ленинский суд Владимир Лукин Курская область
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