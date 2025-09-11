В Кремле назвали предсказуемой макроэкономическую ситуацию в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают спокойной и предсказуемой макроэкономическую ситуацию в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом макроэкономическая ситуации продолжает оставаться спокойной, надёжной, предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал ситуацию с ростом внебиржевого курса евро и доллара.

Пескову задали вопрос, является ли этот рост результатом целенаправленной политики, связана ли она с упавшим доходом бюджета и какой курс доллара в Кремле считают оптимальным на сегодняшний день.

"Это не прерогатива Кремля - считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара, это - рыночные процессы. Безусловно, президент неоднократно говорил о том, что в каждой ситуации то экспортёрам нравится, импортёрам - не нравится, то - наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или в меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков.