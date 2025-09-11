Поиск

Рубль утром упал, юань поднялся выше 12 рублей впервые с марта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке, а также из-за рисков введения новых антироссийских санкций и торгуется на минимальных отметках с середины марта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0025 руб. (+8,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта поднялась выше отметки 12 руб. впервые с 13 марта, при этом оказалавшись на 10,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Ослаблению рубля способствуют фундаментальные факторы в виде сужения предложения иностранной валюты, сезонный рост интереса к валюте со стороны импортеров на фоне активизации спроса на импорт ввиду смягчения кредитных условий, а также ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, констатирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Текущая тенденция вывела юань в верхнюю половину нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань и в рамках сессии четверга китайская валюта может попытаться протестировать его верхнюю границу. Однако перекупленность и выход к уровню 12 руб./юань, который выступает сильным сопротивлением, могут стимулировать фиксацию прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что приведет к коррекционному снижению с возвращением юаня в середину данного коридора", - пишет Зварич. По его словам, это может произойти в ближайшее время.

Участники рынка находятся в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, говорят аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг - в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует уменьшение ставки на 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за восемь дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 8 сентября ускорилась до 8,16% с 8,14% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках связаны с тем фактом, что инфляция в сентябре традиционно ускоряется от недели к неделе на фоне постепенного исчерпания сезонного фактора в виде удешевления плодоовощной продукции.

Цены на нефть опускаются утром в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии на фоне усиления геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени составляет $67,37 за баррель, что на 0,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,25%, до $63,51 за баррель.

Подъему цен накануне способствовали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожидания усиления давления на покупателей российской нефти.

По данным газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу ввести пошлины в 100% для Китая и Индии, чтобы увеличить давление на РФ. Как сообщил один из источников газеты, США готовы вводить аналогичные пошлины, если это сделает Европа. Кроме того, рынок ждет развития ситуации вокруг инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

В то же время данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Между тем рост цен производителей в США в прошлом месяце неожиданно замедлился до 2,6% в годовом выражении с 3,1% в июле, что было воспринято трейдерами как очередной сигнал ослабления американской экономики наряду с данными о спаде активности на рынке труда.

юань рубль
Новости

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

