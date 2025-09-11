В правительстве пока не обсуждали выплату пенсий цифровыми рублями

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос выплаты социальных пособий и пенсий в цифровых рублях не прорабатывается, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, когда ей задали такой вопрос.

"На нашей площадке - пока нет. На социальной, я имею ввиду", - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Банк России и Федеральное казначейство планируют начать эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и средств на капитальное строительство.