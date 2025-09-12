В Брянской области семь человек ранены в результате удара по микроавтобусу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области в результате ударов по микроавтобусу были ранены семь человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, в автобусе находились сотрудники предприятия.

После обстрела автобус проследовал до блокпоста "БАРС-Брянск". Там по нему был нанесен еще один удар, пока из него выводили пассажиров.

Семеро пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы.