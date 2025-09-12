В Ленобласти в результате падения обломков БПЛА на дом пострадала женщина

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В результате падения обломков беспилотника на дом в Лужском районе Ленинградской области пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района медицинская помощь потребовалась женщине", - написал он в Telegram.

Пострадавшую доставили в Лужскую больницу в состоянии средней тяжести.

В ночь на 12 сентября в Ленинградской области было уничтожено более 30 дронов. Зафиксировано падение обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино и в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. В порту Приморск загорелись судно и насосная станции, пожар потушили.