ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU -Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год, сообщил Банк России и отметил серьезное влияние разовых факторов на инфляцию в июле-августе.

"На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы. С одной стороны, произошли существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива. С другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины", - сказано в пресс-релизе.

ЦБ подчеркивает, что жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции.

Банк России по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в пересчете на год в июле-августе в среднем составил 6,3% после 4,4% во втором квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, отмечает ЦБ. В целом они сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.