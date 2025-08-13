Инфляция в РФ в июле составила 0,57%, годовая снизилась до 8,79%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в России в июле 2025 года составила 0,57% (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ) после 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 4,36%.

Июльские данные Росстата оказались значительно ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в июле на уровне 0,76%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2025 года замедлилась до 8,79% (аналитики ожидали 8,99%) с 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле 2025 года составил 100,25% (в июне этого года - 100,36%), в годовом выражении - 108,53% (после 108,70% в июне).

Цены на продукты и непродовольственные товары

Продовольственные товары в июле снизились в цене на 0,64% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 10,79%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в июле на 7,12% (в годовом выражении - выросла в цене на 7,28%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,19% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 4,07%).

Услуги в июле стали дороже в среднем на 2,69% (в годовом выражении - на 11,85%).

В июле заметно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на свеклу - на 26,1%, капусту - на 21,5%, картофель - на 21,1%, огурцы - на 16,1%, помидоры - 9,2%.

Куриные яйца в июле подешевели на 5,48%. Одновременно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,82%, на мясо и птицу - на 0,63%.

Цены на бензин в июле поднялись на 1,37%, в годовом сравнении - на 10,37%.

Новые легковые автомобили иностранных марок снизились в июле в цене на 1,8%.

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле составил 13,2%, в том числе: на отопление - 14,1%, водоснабжение горячее - 13,9%, холодное - 13,7%, водоотведение - 13,5%, услуги по снабжению электроэнергией - 13,1%, обращение с твердыми коммунальными отходами - 11,7%, газоснабжение - 10,3%.

Динамика цен с 5 по 11 августа

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 5 по 11 августа.

Снижение потребительских цен в РФ с 5 по 11 августа составило 0,08% после снижения на 0,13% с 29 июля по 4 августа.

С начала месяца цены в РФ к 11 августа стали меньше на 0,15%, рост цен с начала года - 4,20%.

Из данных за 11 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 августа замедлилась до 8,58% с 8,79% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,55%, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 5 по 11 августа в среднем снизились на 4,1% (после уменьшения на 4,6% в предыдущую неделю), в том числе на картофель - на 8,9%, капусту - на 8,4%, свеклу - на 8,0%, помидоры - на 5,7%. Одновременно цены на огурцы выросли на 2,1%.

Цены на автомобильный бензин повысились за неделю на 0,4%, на дизельное топливо практически не изменились.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития в своем обзоре "О текущей ценовой ситуации" отметило, что с исключением тарифов ЖКХ снижение цен в июле составило бы 0,23%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 11 августа на уровне 8,55%.

"За неделю с 5 по 11 августа 2025 года на потребительском рынке дефляция продолжилась (-0,08% н/н). В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены продолжили снижаться (-0,26% н/н), в том числе на плодоовощную продукцию (-4,11% н/н). На остальные продукты питания умеренный рост цен 0,08% н/н. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен на уровне предыдущей недели (0,04% н/н), на услуги цены изменились на 0,07% н/н", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов.

Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ в июле снизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже на 11 августа инфляция вплотную приблизилась к этому показателю, так что ее торможение пока идет явно быстрее заложенной в прогноз траектории.

При этом ЦБ в июле оставил неизменным прогноз по темпам роста экономики на текущий год - на уровне 1-2%. ЦБ в комментариях отмечал, что оценивает рост ВВП РФ во II квартале на 1,8% в годовом выражении. Но вышедшие одновременно с инфляцией в среду данные Росстата по динамике ВВП во II квартале оказались значительно ниже ожиданий ЦБ - рост лишь на 1,1% во II квартале после роста на 1,4% в I квартале.

Таким образом, статистика Росстата по динамике цен в июле и начале августа и по динамике ВВП во II квартале пока дает лишние аргументы сторонникам продолжения снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свои ожидания по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежними - 4,0%.

Как сообщалось в середине июля в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики". Минэкономразвития представит свой новый прогноз в конце августа - начале сентября.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2025 году составляет 6,6% (снизился с 6,8% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,8% (4,9%).