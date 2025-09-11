ФАС предложила проработать механизмы, не допускающие ценовых пиков на биржевых торгах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает участникам топливного рынка топлива и Петербургской бирже проработать механизмы, не допускающие ценовых пиков на биржевых торгах, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"10 сентября на заседании Биржевого комитета ФАС России предложила участникам рынка и Петербургской бирже совместно проработать рыночные механизмы, которые позволили бы не допустить пиковых значений при проведении торгов на реализацию топлива", - говорится в информации.

ФАС напоминает, что служба осуществляет постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тысячах АЗС. В случае выявления необоснованного роста цен применяет меры антимонопольного реагирования.

"Сейчас в ряде территориальных органов рассматривается вопрос о применении мер к хозяйствующим субъектам, которые занимают доминирующее положение. Ранее ФАС возбудила дело в отношении ООО "Газпром ГНП продажи" - в мае-июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 на 74%, АИ-95 - на 50%. Следующее заседание планируется 18 сентября 2025 года", - отметила пресс-служба.

Как сообщалось, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) в понедельник ужесточила правила торгов бензинами, что должно помочь остановить рост цен на этот товар.

Так, предельные границы колебания цены по Регуляр-92 и Премиум-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту. Кроме того, действует режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: по одному биржевому инструменту для товаров Регуляр-92 и Премиум-95 от одного участника торгов допустима подача одной заявки на покупку в объеме 1 лот. Также используется двусторонний встречный аукцион: по одному биржевому инструменту для товаров Регуляр-92 и Премиум-95 от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке.

Между тем собеседники агентства на топливном рынке называют введенные меры жестким ограничением биржевых торгов бензином, в результате которого формируется отложенный спрос. По мнению собеседников, после прекращения действия указанных нововведений цены на бензины на бирже покажут еще более активный рост.

Тем временем Минэнерго заявило, что изменения правил торгов бензином на Петербургской бирже временны, они направлены на стабилизацию ценовой ситуации и поддержаны большинством участников торгов.

"Петербургская биржа предоставляет в Минэнерго необходимую информацию для ежесуточного мониторинга влияния нововведений на эффективность биржевых торгов, на основе которого будут при необходимости приниматься оперативные решения. За первые два дня применения новые меры позволили обеспечить стабилизацию и даже снижение оптовых биржевых цен на автомобильный бензин. Минэнерго продолжит следить за ситуацией на рынке моторных топлив", - подчеркивалось в комментарии ведомства.