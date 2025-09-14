Поиск

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбой в сети "Ростелекома" стал причиной сбоя в работе сайта Центральной избирательной комиссии РФ, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"В 12:20 фиксируется сбой на сети Ростелеком. Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 - отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети", - говорится в сообщении.

"Авария в процессе устранения специалистами Ростелекома", - добавили в РКН.

В настоящее время сайт ЦИК России не открывается, убедился корреспондент "Интерфакса".

