Выручка от российского экспорта готовых мясных продуктов за 8 месяцев выросла на 19%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Выручка от российского экспорта колбас и другой готовой мясной продукции за 8 месяцев 2025 года составила $170 млн, что на 19% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 7%, до более 56 тысяч тонн.

Основным покупателем этой продукции является Казахстан, на долю которого пришлось 49% поставок в стоимостном выражении. В топ-5 также вошли Белоруссия (14%), Саудовская Аравия (9%), Азербайджан (7%), Абхазия (4%).

Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении (в годовом выражении) показали поставки в Саудовскую Аравию (в 1,8 раза), Киргизию (в 1,5 раза) и Белоруссию (в 1,5 раза).

"При этом растет и количество стран-импортеров: в 2025 году впервые за историю наблюдений российские колбасы и другие готовые продукты из мяса были отправлены в Нигерию и Мозамбик, после перерыва с 2023 года возобновились поставки в Кувейт", - говорится в сообщении.