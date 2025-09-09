РФ за 7 месяцев увеличила экспорт мороженого на 37% до $47 млн

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев этого года экспортировала мороженого более чем на $47 млн, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Растут поставки в Африку, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт в январе-июле вырос на 9% до более 10 тыс. тонн.

В топ-5 импортеров в стоимостном выражении вошли Казахстан, на долю которого пришлось 35%, Белоруссия (15%), Узбекистан (13%), Монголия (10%), Абхазия (7%).

Драйвером роста экспорта являются поставки в страны ЕАЭС, Восточную Азию и другие страны Ближнего зарубежья. Увеличивают закупки и страны Западной Африки - Сенегал и Нигерию. За семь месяцев в них поставлено почти 180 тонн мороженого почти на $450 тыс. (на 22% больше).

По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году экспорт российского мороженого может превысить $110 млн.

В 2024 году РФ экспортировала 15 тыс. тонн мороженого, что на 10% больше, чем в 2023 году. Производство мороженого РФ в 2024 году, по данным Минсельхоза, выросло на 17%, до 600 тыс. тонн.