Поиск

Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии во вторник арестовал директора ООО "МКД Эльбрус" после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус, где погибли три человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики.

"Суд избрал директору ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в суде избирается мера пресечения в отношении главного инженера компании, эксплуатирующей канатную дорогу, где произошло ЧП.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия погибли три человека.

По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).

15 сентября по делу задержали директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг.

Кабардино-Балкария Нальчик ООО "МКД Эльбрус"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

"Транснефть" назвала фейком информацию о возможных "радикальных ограничениях" приема нефти

Суд снял обеспечение с перешедших в собственность РФ активов Митюшова

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами и мухами вернется на Землю 19 сентября

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });