Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии во вторник арестовал директора ООО "МКД Эльбрус" после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус, где погибли три человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики.

"Суд избрал директору ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в суде избирается мера пресечения в отношении главного инженера компании, эксплуатирующей канатную дорогу, где произошло ЧП.

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия погибли три человека.

По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).

15 сентября по делу задержали директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг.