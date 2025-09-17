Минсельхоз ждет от Минтруда поддержки в рекламе сельских профессий

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает на поддержку Минтруда в рекламе сельских профессий, поскольку АПК в конкуренции с другими отраслями по привлечению работников пока проигрывает, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийской неделе охраны труда.

"На рынке конкуренция, это конкуренция в том числе с платформенной экономикой. Наши предприятия даже хотят слоганы размещать мотивирующие: "Будь инженером, не будь курьером" или "Не будь курьером, строй в АПК карьеру", - сказала она. - У нас куча мыслей, как все-таки людей оставить в нашей отрасли, чтобы у нас не такая была конкуренция".

"Но тут сразу включается ФАС, потому что это вроде как ущемление другой отрасли. Тут вот хочется Антона Олеговича (главу Минтруда Котякова - ИФ) на это внимание обратить. Хочется конкурировать и хочется нормально конкурировать. Мы тоже достойны, у нас хорошая отрасль, - подчеркнула Лут. - Курьер тоже хороший вид деятельности, но мы же имеем право рекламировать свою деятельность. Поэтому здесь это отдельный вопрос, в котором бы хотелось получить поддержку от министерства труда".

Министр сообщила, что из АПК каждый год выбывает порядка 150 тыс. человек. В большей степени из-за возраста. "У нас возрастная отрасль, 50+ - это основная часть наших людей", - сказала она.

Минсельхоз создает экосистему подготовки кадров - от сельских агроклассов до вузов.

При этом Лут отметила, что главным инструментом повышения производительности труда в отрасли является цифровая трансформация. "Это тема, которая идет у нас целый год, в "Золотую осень" (традиционная выставка АПК, приуроченная к профессиональному празднику работников сельского хозяйства - ИФ) она у нас на основном мероприятии тоже будет", - сказала министр.