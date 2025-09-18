В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Севастопольской бухте остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в четверг утром.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причины приостановки не называются.