В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Севастопольской бухте остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в четверг утром.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Причины приостановки не называются.