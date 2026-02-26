Поиск

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Ориентиры по дивидендам на среднесрочную перспективу банк огласит в декабре

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет план направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% от чистой прибыли, ориентиры по дивидендам на среднесрочную перспективу озвучит в декабре в рамках презентации новой трехлетней стратегии развития, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке.

"Мы планируем на этот год, конечно, сохранять наше видение по 50-процентным дивидендам", - сказал он.

"Что касается среднесрочной перспективы, мы никогда это не анонсируем. Мы выйдем к вам в декабре с тем нашим видением, которое будет собрано в процессе нашего стратегирования, нашей новой трехлетней стратегии", - добавил Греф.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

В 2025 году кредитная организация увеличила чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1 трлн 705,9 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2025 год может быть направлено порядка 853 млрд рублей.

За 2024 год Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на эти цели направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Основной акционер Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) - правительство.

Герман Греф Сбер Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

 Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

 Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

"АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

 "АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей

Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

 Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в "Самолете"

Уолл-стрит завершила торги среды ростом

 Уолл-стрит завершила торги среды ростом
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });