Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Ориентиры по дивидендам на среднесрочную перспективу банк огласит в декабре

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет план направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% от чистой прибыли, ориентиры по дивидендам на среднесрочную перспективу озвучит в декабре в рамках презентации новой трехлетней стратегии развития, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке.

"Мы планируем на этот год, конечно, сохранять наше видение по 50-процентным дивидендам", - сказал он.

"Что касается среднесрочной перспективы, мы никогда это не анонсируем. Мы выйдем к вам в декабре с тем нашим видением, которое будет собрано в процессе нашего стратегирования, нашей новой трехлетней стратегии", - добавил Греф.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

В 2025 году кредитная организация увеличила чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1 трлн 705,9 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2025 год может быть направлено порядка 853 млрд рублей.

За 2024 год Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на эти цели направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Основной акционер Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) - правительство.