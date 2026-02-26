Поиск

Руководство РФ выступает за размещение национальных станций России и КНР на разных орбитах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос выбора орбиты для российской станции обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Президент (Владимир Путин - ИФ) сказал очень важную вещь: у Китая есть своя станция, они ее там держат, давайте мы сделаем так, чтобы наши две станции летали на разных орбитах, с тем, чтобы мы сразу имели конкурентное преимущество по сравнению с другими игроками на этом поле", - сказал Ковальчук на сессии "Форума будущих технологий".

Ковальчук отметил, что это предложение Путин высказал накануне на совещании. "Нам надо, хотя было сказано, что все решено и прочее, но к этому необходимо, после вчерашнего высказывания президента, оно очень серьезное, задуматься и снова это обсудить", - сказал Ковальчук.

19 февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать с 2028 года.

6 января Мантуров заявил, что первые три запуска модулей РОС планируется перенести с космодрома Восточный на космодром Байконур.

"Все остальные запуски по пилотируемой программе, в том числе пилотируемых транспортных кораблей, транспортных грузовых кораблей "Прогресс РОС", базового и целевых модулей будут осуществляться с космодрома Восточный", - сообщил тогда первый вице-премьер.

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением.

В ходе заседания Совета по космосу РАН заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что сборка РОС в составе МКС позволит на начальном этапе воспользоваться инфраструктурой российского сегмента МКС, в первую очередь за счёт многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который войдет в состав РОС, и "обеспечит, в том числе, преемственность научных экспериментов на орбите".

5 декабря 2025 года Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. В апреле 2023 года "Роскосмос" сообщал о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года.

