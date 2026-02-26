Поиск

В 2025 году за уклонение от уплаты штрафов въезд в Россию закрыли 42 тысячам иностранцев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В 2025 году почти 42 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию за уклонение от уплаты штрафов, сообщили в Службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД.

"В 2025 году по причине уклонения от уплаты административных штрафов почти 42 тысячам иностранцев был закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Это на 74% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщени.

После вступления в силу постановления о назначении наказания в виде административного штрафа у иностранца есть 60 дней, чтобы его оплатить, а в случае, если ему назначен такой штраф одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - только 1 день.

В случае несвоевременной оплаты, на гражданина накладывается штраф в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Также иностранцу может быть запрещен въезд в страну, если во время своего предыдущего пребывания в России он уклонился от уплаты налога/административного штрафа либо не возместил расходы, связанные с административным выдворением за пределы страны/депортацией.

