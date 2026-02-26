Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не ставит сроков по урегулированию украинского вопроса, решает задачи, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи, и мы их решаем", - сказал Лавров журналистам в Москве, комментируя по их просьбе сообщения о том, что американская сторона хочет завершить урегулирование украинского конфликта в течение месяца.