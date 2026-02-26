Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

РФ получила тела 35 воинов, сообщил помощник президента России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия передала Украине тела 1 тыс. погибших военнослужащих ВСУ, взамен получила 35 тел своих военных, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Об этом Мединский написал в своем телеграм-канале в четверг.

В конце января он сообщал, что в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине тела тысячи погибших военнослужащих ВСУ, взамен получила 38 тел российский военных.