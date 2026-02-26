Поиск

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Меморандум банку предложил один из маркетплейсов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк получил предложение от одного из маркетплейсов подписать меморандум о выравнивании условий конкуренции, но считает его близким к кабальному и не готов подписывать, заявил на конференц-звонке президент-председатель правления банка Герман Греф.

ЭкономикаВТБ хочет видеть отражение подлинных расходов на скидки на балансах ecom-банковЧитать подробнее

"Нам был предложен некий меморандум от одного из маркетплейсов. Мы посмотрели. Боюсь подыскать подходящее слово, чтобы никого не обидеть, но это, скажем так, не партнерский совсем подход. Поэтому никаких меморандумов на подобного рода совсем не партнерских, не сказать - кабальных, условиях мы подписывать, конечно же, не готовы. Но если речь будет о понимании текущей рыночной ситуации и поддержании конкурентного пространства, мы готовы к этому в любом виде", - сказал Греф.

"У нас же очень простая позиция. Должны быть равные условия конкуренции и все, больше ничего не нужно. Мы готовы меморандумы подписывать, готовы решать это через регулирование, как угодно, но не должно быть сегодняшних абсолютно кабальных условий в отношении открытого рынка. Это просто недопустимо. Полное искажение картинки конкуренции", - добавил он.

Крупные банки в 2025 году выразили недовольство программами лояльности маркетплейсов, которые дают скидки при оплате по картам их дочерних банков, что приводит к оттоку клиентов классических банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила запретить устанавливать разные цены в зависимости от средства платежа. Маркетплейсы в ответ обвинили банки в нарушении принципов конкуренции и пригрозили, что отмена скидок для товаров, оплаченных картами аффилированных банков, может привести к разгону инфляции.

Сейчас предложения сторон обсуждаются представителями министерств, ЦБ, Госдумы, Совфеда и отраслевых ассоциаций. Спор может быть урегулирован через специальный меморандум между крупнейшими участниками рынка.

Герман Греф Сбер Госдума Сбербанк Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

 Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

 Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

"АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

 "АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей

Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

 Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в "Самолете"

Уолл-стрит завершила торги среды ростом

 Уолл-стрит завершила торги среды ростом
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });