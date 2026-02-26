Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Меморандум банку предложил один из маркетплейсов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк получил предложение от одного из маркетплейсов подписать меморандум о выравнивании условий конкуренции, но считает его близким к кабальному и не готов подписывать, заявил на конференц-звонке президент-председатель правления банка Герман Греф.

"Нам был предложен некий меморандум от одного из маркетплейсов. Мы посмотрели. Боюсь подыскать подходящее слово, чтобы никого не обидеть, но это, скажем так, не партнерский совсем подход. Поэтому никаких меморандумов на подобного рода совсем не партнерских, не сказать - кабальных, условиях мы подписывать, конечно же, не готовы. Но если речь будет о понимании текущей рыночной ситуации и поддержании конкурентного пространства, мы готовы к этому в любом виде", - сказал Греф.

"У нас же очень простая позиция. Должны быть равные условия конкуренции и все, больше ничего не нужно. Мы готовы меморандумы подписывать, готовы решать это через регулирование, как угодно, но не должно быть сегодняшних абсолютно кабальных условий в отношении открытого рынка. Это просто недопустимо. Полное искажение картинки конкуренции", - добавил он.

Крупные банки в 2025 году выразили недовольство программами лояльности маркетплейсов, которые дают скидки при оплате по картам их дочерних банков, что приводит к оттоку клиентов классических банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила запретить устанавливать разные цены в зависимости от средства платежа. Маркетплейсы в ответ обвинили банки в нарушении принципов конкуренции и пригрозили, что отмена скидок для товаров, оплаченных картами аффилированных банков, может привести к разгону инфляции.

Сейчас предложения сторон обсуждаются представителями министерств, ЦБ, Госдумы, Совфеда и отраслевых ассоциаций. Спор может быть урегулирован через специальный меморандум между крупнейшими участниками рынка.