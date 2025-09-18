Поиск

Собянин призвал Минфин и Госдуму бороться с теневой занятостью и налоговыми нарушениями

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Московском финансовом форуме, что властям нужно заниматься теми гражданами, которые работают "в тени" и не платят налоги или "платят мизерные налоги".

"Этим надо заниматься, надо министерству финансов, Государственной Думе, нам, всем надо этим заниматься. Потому что это становится не только социальной и политической проблемой. Увеличивая пресс на людей, которые работают легально, открыто, и (при этом) все больше и больше видим, что часть населения работает в тени и не платит налоги или платит мизерные налоги, это такой диссонанс получается", - сказал он.

"С точки зрения финансовой системы и ее устойчивости, мы тоже этим не должны забывать заниматься (...). Мы должны все больше и больше заниматься другими секторами экономики с точки зрения налоговой дисциплины", - добавил мэр.

Собянин отметил, что "в большей степени наш бюджет начинает зависеть от поступления налогов не сверхкрупных компаний, а среднего, малого бизнеса, крупного не нефтегазового бизнеса. "Там очень важно смотреть, кто и сколько платит. Там важен принцип справедливости. Справедливость в системе налогообложения - это фундаментальный принцип, про который мы не должны забывать", - заявил Собянин.

По его словам, в столице за неработающее население платят 180 млрд рублей в федеральный фонд обязательного медицинского страхования. "Регионы, в целом, около 1 трлн (рублей)", - добавил мэр.

По его словам, в стране платят за 10 млн людей, "которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявление не написали за социальной поддержкой или в ФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - ИФ), чтобы их застраховали".

