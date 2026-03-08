Юг Сахалина оказался во власти снежного циклона

Задерживаются авиарейсы

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Девять районов Сахалинской области в основном в южной части острова оказались под влиянием снежного циклона, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в канале в Мах в воскресенье.

"Держу на контроле ликвидацию последствий циклона в Сахалинской области. Под влиянием непогоды находятся девять районов. Наиболее сложная обстановка сейчас на юге острова, где из-за плохой видимости и состояния дорог введен ряд временных транспортных ограничений", - сообщил губернатор.

Также, по его словам, стихия скорректировала расписание авиарейсов в регионе. Ряд самолетов, летевших на остров, приземлились на запасных аэродромах во Владивостоке и Хабаровске.

При этом системы жизнеобеспечения и ресурсоснабжения работают устойчиво. Коммунальные службы и аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности.

"Потребовал от муниципалитетов и профильных ведомств обеспечить непрерывную расчистку и не допускать провалов", - добавил глава области.