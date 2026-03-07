Что произошло за день: суббота, 7 марта

Иран обещал прекратить обстрелы соседних стран, в Ормузском проливе атакован нефтяной танкер, автомобиль в Москве врезался в выход из станции метро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану.

- Временный руководящий совет Ирана передал армии распоряжение прекратить обстрелы соседних стран. Президент Ирана попросил прощения за нанесенные удары.

- В Ормузском проливе удару подвергся нефтяной танкер Prima. По данным агентства Tasnim, команда проигнорировала предупреждения Корпуса стражей Исламской революции.

- В Брянской области в результате атаки дронов повреждены здания на территории агрохолдингов "Мираторг" и "Охотно".

- Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали бронзовые медали в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.

- Молодежные и юношеские сборные России по гандболу будут допущены к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном.

- Автомобиль врезался в двери выхода №9 станции "Пражская" московского метро. Никто не пострадал.