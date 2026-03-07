Поиск

Авиакомпании в субботу планируют вывезти из ОАЭ и Омана в РФ 9,2 тыс. пассажиров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские и иностранные авиакомпании в субботу планируют доставить из ОАЭ и Омана в Россию 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах, сообщает Минтранс РФ.

"Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах.

"График по перевозке коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов", - отмечается в сообщении.

Минтранс сообщает, что ограничения на использование воздушного пространства сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта включительно. До конца марта отменены рейсы в аэропорты ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" (с 12 марта) и "Победы" (с 9 марта).

Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
