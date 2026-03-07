В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены здания на территориях "Мираторга" и "Охотно"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов на Брянскую область повреждены административное здание на территории агропромышленного холдинга (АПХ) "Мираторг", а также склад агрохолдинга "Охотно", сообщил в субботу губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате атаки в Выгоничском районе на территории АПХ "Мираторг" повреждено административное здание. В Брасовском районе на территории агрохолдинга "Охотно" поврежден производственный склад", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

По его информации, пострадавших нет.