Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Порядка 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в субботу.

"По оценкам АТОР, сейчас на острове может находиться более 8 тыс. россиян, из них около 3,6 тыс. не могут улететь. При этом менее 800 человек - организованные туристы с пакетными турами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у примерно половины россиян проблем с вылетом нет - они возвращаются прямыми рейсами "Аэрофлота" и чартерами Red Wings.

АТОР сообщает, что туроператоры за свой счет продлевают проживание своим туристам, которые не могут покинуть Шри-Ланку из-за проблем с авиасообщением, или переселяют их в другие отели на время задержки.

"Самостоятельные путешественники и те, кто бронировал только отель, оплачивают проживание самостоятельно", - уточняется в сообщении.

Ранее власти Шри-Ланки продлили на две недели визы туристам, которые не смогли вовремя вылететь из страны из-за конфликта на Ближнем Востоке.

