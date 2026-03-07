Поиск

Российские военные нейтрализовали за ночь 124 украинских БПЛА

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 124 украинских беспилотника над территорией России, три из них - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, над территорией Центрального федерального округа уничтожены 97 беспилотников. Три дрона ликвидированы над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву. 29 БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, 15 - над Орловской областью, 11 - над Белгородской областью, восемь - над Калужской областью, семь - над Воронежской областью.

В Южном федеральном округе ликвидированы 18 дронов: по шесть над территориями Ростовской и Волгоградской областей, а также над Крымом.

В Приволжском федеральном округе нейтрализовано девять дронов: по два беспилотника нейтрализованы над Саратовской и Ульяновской областями, пять - над территорией Самарской области.

