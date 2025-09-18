Путин в четверг проведет встречи с руководителями фракций Госдумы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с главами думских фракций, затем будет общаться с ними по отдельности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Ново-Огарево, проведет встречи с руководителями фракций Госдумы", - сказал Песков.

По его словам, это будут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", а также "Новые люди".

"Беседа в открытом режиме, большая часть, и затем традиционно руководители фракций будут иметь возможность по отдельности общаться с главой государства", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, у президента запланированы внутренние рабочие встречи, которые не предназначены для освещения в СМИ.