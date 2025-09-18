На Генассамблее ООН Россия будет отстаивать справедливое урегулирование кризисов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация на мероприятиях предстоящей недели высокого уровня Генассамблеи ООН обозначит свои подходы к урегулированию украинского, палестино-израильского и ряда других кризисов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Захарова также отметила, что "с учетом восьмидесятилетнего юбилея особое внимание будет уделено взыскательному анализу успехов и неудач" ООН.

"В этом контексте российская делегация сфокусируется на продвижении объединительной повестки дня, укреплении основ многополярности, отстаивании справедливых подходов к урегулированию украинского, палестино-израильского и других острых кризисов, углублению сотрудничества со странами мирового большинства", - сказала на брифинге Захарова.

В Лаврова на полях Генассамблеи ООН запланирован ряд двусторонних и многосторонних контактов, в том числе встреча с генсеком организации Антониу Гутерришем.

"Центральным элементом станет выступление с трибуны на Генассамблее. Предварительно выступление намечено на 27 сентября. Эта дата будет сообщена официально и подтверждена позже", - отметила Захарова.