США отзовут визы у палестинских чиновников, планировавших участие в ГА ООН

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет выдавать визы палестинским представителям для участия в Генассамблее ООН. В Палестинской национальной администрации недовольны этим решением, сообщают ближневосточные СМИ.

"Решение явно противоречит международному праву и соглашению, регулирующему пребывание в штаб-квартире ООН", - отметили в офисе председателя ПНА Махмуда Аббаса.

ПНА призывает США пересмотреть свое решение.

"В соответствии с законодательством США госсекретарь Марко Рубио отзывает визы у членов "Организации освобождения Палестины" (ООП) и Палестинской национальной администрации (ПНА) в преддверии Генассамблеи ООН", - заявил ранее Госдепартамент.

Вашингтон считает частью своих национальных интересов привлечение к ответственности ООП и ПНА за "невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира". В сообщении указано, что ООП и ПНА должны "последовательно отвергнуть терроризм, включая нападение 7 октября, и прекратить подстрекательство к терроризму в сфере образования".

В Госдепе пообещали сделать исключения только для сотрудников миссии ПНА при ООН.

Ранее Великобритания, Канада и Франция сообщили о своих планах осенью на Генассамблее ООН признать государство Палестина.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. ВС Израиля начали против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора Газа.