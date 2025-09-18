Путин поддержал идею расширить выдачу земельных участков ветеранам СВО

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею безвозмездной выдачи гектара земли участникам СВО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Земля для участников СВО. Да, согласен", - сказал Путин в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

"В некоторых наших новых исторических территориях уже такие решения принимаются. В целом, вы правы абсолютно. Я бы это поддержал и расширял бы эту практику", - отметил глава государства.

Так президент отреагировал на соответствующее предложение лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.