Угроза цунами объявлена на Камчатке после мощного землетрясения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Угроза цунами объявлена на восточном побережье Камчатки после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в пятницу утром, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю

"Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,2 случилось в пятницу в 6:58 по местному времени (21:58 четверга по Москве). Его эпицентр находился в 93 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинские землетрясение ощущалось силой до 7 баллов.