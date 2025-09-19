Мессенджер Max заблокировал свыше 70 тыс. sim-карт, с которых звонили преступники

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 70 тыс. sim-карт мошенников были заблокированы с помощью систем и служб безопасности национального мессенджера Max, сообщил руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Встроенные системы и службы безопасности национального мессенджера уже заблокировали более 70 тыс. sim-карт, с которых звонили преступники нашим гражданам. Мессенджер сейчас очень активно развивается, предоставляя пользователям все новые удобные сервисы для безопасного получения государственных услуг, образования, новостей и общения", - отметил Липов.

Он подчеркнул, что появление нацмессенджера Max стало "крайне необходимым шагом в укреплении цифрового суверенитета".

"Его разработка велась с приоритетом обеспечения комфорта и безопасности пользователей. Критически важное положительное отличие Max - целенаправленная и эффективная борьба с мошенниками", - констатировал глава РКН.