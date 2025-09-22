Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Автомобили Lada потенциально интересны для приобретения в парк каршерингового сервиса, но на данный момент они предлагаются по цене на 30% дороже китайских автомобилей более высокого класса, заявил "Интерфаксу" основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.

"Мы всегда смотрели на разные модели "АвтоВАЗа". Я вам скажу даже больше - в рамках регионального развития "Делимобиля" автомобили "АвтоВАЗа" для нас очень важны. Проблема только в одном - их стоимость. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день все предложения, которые мы получили, были намного дороже, чем китайские автомобили выше категорией", - сказал он, подчеркнув вместе с этим, что машины Lada "очень интересны".

Разница в ценах, о которой идет речь, по его словам, составляет почти 30%. "Видимо, мы с ними не умеем правильно торговаться. А с китайцами, видимо, умеем", - пошутил основатель "Делимобиля".

"Но я очень надеюсь на пересмотр ценовой политики. Потому что нашим интересам эта машина полностью отвечает. Например, Lada Vesta - шикарная машина. К тому же сейчас выходят новые модели, и мы с удовольствием посмотрели бы на новые модели, которые они обещают в начале 2026 года представить. Но проблема не в качестве и не модели, а в их стоимости", - сказал Трани.

На вопрос о том, почему основной российский автопроизводитель привержен именно такой ценовой политике, он ответил предположением: "У меня такое ощущение, что у них не стоит реальная задача продавать новые машины, потому что они и так их много продают. Если спрос большой, они будут удерживать высокие цены".

Трани отметил, что "Делимобиль" давно поддерживает использование высоколокализованных автомобилей и в досанкционный период активно закупал, в частности, произведенные на российских заводах Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.

"Мы делали это не только в интересах государства - нам самим было выгодно. Автомобиль, произведенный в стране, имеет большее потребление, его остаточная стоимость выше, поскольку для него доступно больше запчастей. А поскольку производство локализовано, это создает благоприятные условия и стимулирует производителя работать в России. Вопрос в правилах, которые будут установлены для "переходного периода" к этому процессу. Но я думаю, что на законодательном уровне будут выработаны правильные подходы, чтобы бизнес не работал в ущерб", - сказал основатель "Делимобиля".

С другой стороны, по его словам, было бы неправильно, если доступ к рынкам был бы у автомобильных концернов, которые не заинтересованы в развитии России. В этой стране нужно вкладываться, и поэтому, например, китайские компании, которые заинтересованы в работе на российском рынке, должны производить автомобили здесь, отметил он.

"Haval мы закупили первым делом, так как он локализован. Закупили Geely, Belgee, потому что они тоже были локализованы, и мы эти два бренда очень сильно любим. Мы очень ждем, чтобы Chery наконец-то производила здесь свой бренд. Мы даже сами просили об этом Chery", - сказал Трани.