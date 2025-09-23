Бенефициар "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров задержан в Екатеринбурге

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Алексея Боброва правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по статье 91 УПК РФ. На этом же основании задержана соратница энергетических олигархов Татьяна Черных", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия.

Последняя является председателем совета директоров "Корпорации СТС", указано на сайте компании.

Как сообщалось, правоохранительные органы в рамках дела о хищении бюджетных средств также задержали и.о. гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артема Носкова и бывшего руководителя теплоснабжающей компании Антона Боликова.

Генпрокуратура ранее подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход РФ активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 29 сентября начнет рассматривать дело по существу.