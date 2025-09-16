В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Приставы наложили арест на счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его жены в рамках разбирательства по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

"Я узнал об этом иске, когда у меня счета в банке арестовали, и я не смог детям питание купить. (...) Приходили судебные приставы, у жены тоже все арестовано", - сообщил Чемезов журналистам.

Он добавил, что правоохранительные органы действовали при описании имущества "предельно корректно", отметив при этом, что иск "вызывает удивление".

"Мне вменяют что я устанавливал кабальные тарифы, в иске прокуратуры. Как я их устанавливал, когда это делает РЭК (региональная энергетическая комиссия - ИФ) своим решением комиссионным. (... ) Мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались или ФАС", - отметил Чемезов.

Вице-губернатор напомнил, что после вступления в должность нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера, победившего в выборах в минувшие выходные, региональное правительство должно уйти в отставку.

"Что касается состава правительства, я думаю, что это тоже компетенция Дениса Владимировича, и он примет какие-то решения. (...) Я не открыт для предложений, у меня есть работа", - добавил Чемезов.

15 сентября стало известно, что Ленинский суд Екатеринбурга принял обеспечительные меры по исковому заявлению Генпрокуратуры, всего в общей сложности подготовлено порядка 130 исполнительных листов.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса" со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры, истец просил применить ряд обеспечительных мер по делу. Они должны способствовать сохранению существующего состояния отношений между сторонами. В частности, ведомство требовало наложить арест на акции АО "Облкоммунэнерго" и АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания", ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и другие активы бизнесменов.

Кроме того, Генпрокуратура заявила о необходимости наложить арест на имущество Бикова и Боброва, а также бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, заместителя губернатора Свердловской области Чемезова и других ответчиков по делу.

Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По мнению Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго". Бывшие чиновники, используя должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, связанных с ними структур.

В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость объединения отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго".

Генпрокуратура отмечает, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

Смирнов в середине января этого года ушел в отставку после 13 лет работы на посту министра энергетики и ЖКХ области. В конце января ему предъявили обвинение в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК). Сначала он был арестован. С 15 июля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Пьянков возглавлял свердловское министерство по управлению госимуществом в 2012-2016 годах. Он и еще ряд сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Сейчас следствие по делу продолжается.