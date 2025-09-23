ОСК начнет проектировать новую верфь на Дальнем Востоке в конце 2025 - начале 2026 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" планирует в ближайшее время начать проектирование новой верфи на Дальнем Востоке, сообщил глава ОСК Андрей Пучков на XVIII международной выставки и конференции "Нева" в Петербурге.

"Вторым пунктом нашей программы является реализация решений президента РФ о строительстве новой верфи на Дальнем Востоке. Мы сейчас там консолидируем участки, в конце этого года - начале следующего начнем уже проектно-изыскательские работы, начнем проектирование", - сказал он.

По словам Пучкова, новая верфь на Дальнем Востоке вместе с "Северной верфью", которую ждет масштабная модернизация, станут каркасом, с которого начнется реформирование индустрии судостроения.

"То, что мы сейчас делаем, заложит основу для облика индустрии на 50-60 лет", - добавил глава ОСК.

Новая дальневосточная верфь ОСК будет рассчитана на строительство судов для торгового флота России. По данным корпорации, производственные мощности новой площадки позволят строить балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тысяч тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м; контейнеровозы вместимостью до 6 тысяч TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м; газовозы - до 170 тысяч кубометров, длиной до 305 м, шириной до 50 м.

Новую верфь будут строить в бухте Промежуточная в Уссурийском заливе. Инвестиции в ее строительство оцениваются в 600 млрд рублей.